Евросоюз выделил дополнительные 3 миллиарда 700 миллионов евро на борьбу с миграцией. Средства предоставит Европейский инвестиционный банк, решили в Брюсселе. Как именно ЕС планирует бороться с миграционным кризисом - расскажет Елена Абрамович.

Действовать нужно стратегически и устранять не последствия, а причины миграции - решили в Брюсселе. И позаботились о дополнительных миллиардах евро на так называемые "внешние операции" - проекты в странах, откуда прибывает наибольшее количество беженцев. Деньги пойдут на кредитование малого и среднего бизнеса, а также помощь госсектору.

Наряду с помощью третьим странам, ЕС также ужесточает законы, которые регулируют миграцию. Пока - на уровне отдельных стран. Нынешний флагман - Франция. Париж в ближайшие дни должен проголосовать за новые законы - которые в будущем могут стать моделью для всех европейских стран.

"Процедуры должны быть одинаковыми в разных европейских странах, иначе есть риск стать страной последней инстанции. Если завтра вы обнаружите 300-400 тысяч прибывших беженцев, вы не сможете их принять. И они осядут в неблагополучных районах", - заявляет Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции.

А предлагает Франция установить штраф - почти 4 тысячи евро за незаконное пересечение границы. Или год тюрьмы. Сократить время рассмотрения заявок на статус беженца и не разрешать подавать их повторно много раз. Предусмотрена и ускоренная процедура депортации.

Этим законом французский президент Эммануэль Макрон фактически отбирает главный козырь у популистов и евроскептиков. Но в то же время - жертвует гуманитарными ценностями Европы. Что уже вызвало протесты.