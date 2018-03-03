Оскар-2018: мировая кинопремия оказалась под угрозой срыва [ Редактировать ]
"Оскар" под аккомпанемент дождя. Церемония вручения главной кино-премии - под угрозой. И все из-за погоды, разбушевавшейся не на шутку. Дмитрий Анопченко - с последними новостями.
Ливень - уже которые сутки. То утихает, то начинается вновь. "Оскаровская команда" в осаде непогоды: нахохлившиеся охранники прячутся под зонтами, промокшие до нитки операторы, затянутая целлофаном красная дорожка - с огромными лужами на дорогом ковре. Над зрительскими трибунами срочно развернули прозрачную крышу. Она, конечно, спасает - но все равно не избавляет от риска, что кабель заискрит - а на площадке - съемочной и осветительной техники на миллионы долларов. Местные жители говорят - за долгие годы не припомнят столь холодного марта и таких ливней в дни подготовки к церемонии.
Шоу конечно состоится в любую погоду, но репутация у многих кинозвезд уже подмокла. Не хватало еще, чтобы теперь подмокли и подготовленные к выходу смокинги. А такая вероятность есть - хоть синоптики и обещают улучшение к воскресенью, когда и запланирована церемония награждения. Но даже если до зрительного зала звездные участники и доберутся благополучно, многие опасаются, что в нем их снова может ждать холодный душ.
По словам журналистов, близких к Киноакадемии, оргкомитет обеспокоен - как бы речи победителей не оказались слишком резкими. Ведь сексуальный скандал последнего времени стал лейтмотивом этой церемонии не только потому, что "проредил" список приглашенных на "Красную дорожку". Он ведь и всей церемонии тон задать может. По крайней мере, этого ждут журналисты из разных стран, аккредитованные на юбилейный 90-й "Оскар".
"Конечно, я жду красивые платья, фантастический мейкап, громкие имена. Но еще рассчитываю и на серьезный разговор", - говорит Кинга Русин, журналист из Польши.
"Здесь не смогут избежать отголосков скандала вокруг Харви Вайнштейна. Уверен, найдутся знаменитости, которые поднимутся на сцену и открыто расскажут об этом", - убежден Артуро Мартинез, журналист из Испании.
По неофициальной информации, просить номинантов воздержаться от резких высказываний со сцены киноакадемия не стала - если бы информация об этом просочилась в прессу, скандал был бы грандиозный. Так что просто смирились с неизбежным и до последнего верят в благоразумие тех, кому предстоит выходить на сцену за заветной статуэткой.
Что интересно - каждому номинанту заранее передали подарок от спонсоров киноакадемии. Там обычно набор всякой полезной чепухи - от косметики до сувениров и турпутевок. В этот раз в наборе - на полном серьезе положили... бесплатный билет на восстанавливающую анти-стрессовую сессию с психотерапевтом. То ли действительно позаботившись, то ли намекнув - тем, кто напуган вероятностью новых "голливудских разоблачений", стоит подлечить нервы.
Но погода даже здесь внесла коррективы. И пока все больше переживают - будет ли небо чистым. Ведь совсем недалеко отсюда - в знаменитой Санта-Барбаре - принудительная эвакуация. А в самом Лос-Анджелесе уже которые сутки не утихает дождь.
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