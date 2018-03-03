Праздник состоится в любую погоду. Заснеженная Одесская область сегодня отмечала 86 годовщину со дня основания. Там организовали ярмарку - с баттлом по приготовлению голубцов. Что еще было интересного на гуляниях - видели наши корреспонденты.

26 палаток по количеству районов Одесской области. Задача каждой - максимально ярко показать, чем богат тот или иной край. Прежде всего, участники ярмарки пытаются удивить гостей колоритом местной кухни. Хозяйки из разных сел даже устроили баттл: чьи голубцы вкуснее. Публика голосует гривной: у чьего стола больше выручка - тот и победил.

"Мы должны наполнить банку денежками: это у нас конкурс! Но мы и гуманитаркой занимаемся. Даже дарим!", - говорит Наталья Кичева, жительница Измаильского района Одесской области.

Молдавская мамалыга, болгарская баранина, украинские пироги с капустой, гагаузское вино. И все это в сопровождении песен, слова которых из уст в уста передаются в поколениях. Одесская область - самая большая в Украине: даже климат на севере и юге разный. Целью организаторов праздника было как раз передать эту уникальность региона.

"В Одесской области живет 130 национальностей, у каждой национальности есть что-то свое. И хотелось бы, чтобы каждый из районов именно это и представил", - говорит Максим Степанов, председатель Одесской облгосадминистрации.

Дефиле в национальных костюмах, театрализованные представления, рассказывающие о народных обычаях и мастер-классы стародавних ремесел. Например, можно было научиться вязать веники из проса - так же, как это делали сто лет назад. Рядом - традиционные спортивные игры края: молодежь может оценить, как развлекались их предки. А в этом павильоне - настоящий ажиотаж. Здесь проходят поросячьи бега. Фаворит состязаний - участник в сером жилете.

Площадь перед обладминистрацией, тем временем, заполняется бессарабскими ритмами: это на сцене выступают музыкальные коллективы. В какой-то момент все сходятся в зажигательном танце.

"Ощущение единения, действительно, есть! Пошли в одну палатку, в другую: ага - Великомихайловка, Белгород-днестровский - радостно! Таких бы праздников побольше!", - восхищается Елена Посмитная, жительница Березовского района Одесской области.

Традицию праздновать годовщину образования области именно в таком формате - организаторы хотят продолжить. В районах - обещают удивить чем-то новым.