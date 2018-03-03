3 марта перед Белым домом в Вашингтоне мужчина выстрелил в себя. Вокруг места, где произошел инцидент, перекрыли движение автотранспорта и пешеходов. Об этом сообщает BBC.

Спецслужбы США сообщают, что больше никто не пострадал. Мужчина произвел в себя один выстрел. Пока не сообщается, в каком он состоянии.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) 3 марта 2018 г.

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией сейчас находятся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В то же время в расписании президента запланирован ужин в Вашингтоне сегодня вечером.

Напомним, 23 февраля женщина на автомобиле врезалась в ограждение Белого дома.