Супермодель Наоми Кэмпбелл украсила обложку апрельского номера британского мужского глянца GQ. На страницах нового номера издания появилась интимная фотосессия 47-летней звезды в объятиях 35-летнего рэпера Джозефа Джуниора, известного под псевдонимом Skepta. Об этом сообщает Independent.

Пикантные кадры подогрели слухи о романе Кэмпбелл и Джуниора, появившиеся в британской прессе осенью 2017 года после того, как пара появилась вместе на Неделе моды в Париже.

Впрочем, ни Кэмпбелл, ни ее предполагаемый бойфренд не подтвердили информацию о романе, сообщив в интервью GQ, что их связывает работа над унисекс-брендом рэпера MAINS, в рекламе которого появилась супермодель.

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