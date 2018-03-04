Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии [ Редактировать ]
Супермодель Наоми Кэмпбелл украсила обложку апрельского номера британского мужского глянца GQ. На страницах нового номера издания появилась интимная фотосессия 47-летней звезды в объятиях 35-летнего рэпера Джозефа Джуниора, известного под псевдонимом Skepta. Об этом сообщает Independent.
Пикантные кадры подогрели слухи о романе Кэмпбелл и Джуниора, появившиеся в британской прессе осенью 2017 года после того, как пара появилась вместе на Неделе моды в Париже.
FOR THE CULTURE ! 🔥 @britishgq out March 8th @skeptagram @dylanjonesgq @anlestudio @lejenke @adam.wolfgang @romorganhairstudio
Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)
Впрочем, ни Кэмпбелл, ни ее предполагаемый бойфренд не подтвердили информацию о романе, сообщив в интервью GQ, что их связывает работа над унисекс-брендом рэпера MAINS, в рекламе которого появилась супермодель.
Напомним, что Анна Седокова покорила сексуальным образом.
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