Трамп пригрозил внедрить пошлину на европейские автомобили [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей. Об этом сообщает DW.
"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того высокие тарифы и барьеры на пути наших компаний, которые ведут там бизнес, мы просто введем пошлину на их автомобили, которые свободно продаются в США", - написал он в Twitter.
При этом Трамп упомянул о "торговом дисбалансе" в отношениях США и ЕС: по его словам, в Евросоюзе "невозможно продавать" американские машины.
If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.
Напомним, что США продлили на год санкции против России.
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