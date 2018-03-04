Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей. Об этом сообщает DW.

"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того высокие тарифы и барьеры на пути наших компаний, которые ведут там бизнес, мы просто введем пошлину на их автомобили, которые свободно продаются в США", - написал он в Twitter.

При этом Трамп упомянул о "торговом дисбалансе" в отношениях США и ЕС: по его словам, в Евросоюзе "невозможно продавать" американские машины.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.

Напомним, что США продлили на год санкции против России.