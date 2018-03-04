Погода на 4 марта: Украина останется в плену снегопадов [ Редактировать ]
4 марта погода в Украине будет морозной, синоптики прогнозируют снегопады ночью и днем местами в восточных, центральных и северных областях. В южных регионах, в частности в Крыму, в воскресенье пройдет снег с дождем. На западе Украины, за исключением Ровенской области, будет без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха ночью снизится до 5-11 градусов мороза, в западных областях до 17 градусов ниже нуля, а днем по Украине столбик термометра будет показывать 3-6 градусов мороза.
Погода в Киеве будет снежной. Температура ночью -11-13 градусов, днем - 5-7 мороза.
Напомним, что в Амстердаме впервые замерзли легендарные каналы.
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