4 марта погода в Украине будет морозной, синоптики прогнозируют снегопады ночью и днем местами в восточных, центральных и северных областях. В южных регионах, в частности в Крыму, в воскресенье пройдет снег с дождем. На западе Украины, за исключением Ровенской области, будет без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью снизится до 5-11 градусов мороза, в западных областях до 17 градусов ниже нуля, а днем по Украине столбик термометра будет показывать 3-6 градусов мороза.

Погода в Киеве будет снежной. Температура ночью -11-13 градусов, днем - 5-7 мороза.

Напомним, что в Амстердаме впервые замерзли легендарные каналы.