Hollywoor Reporter - журнал, который киноактеры и обожают и ненавидят, причем часто - и то и другое одновременно. Стоит попасть на обложку - взлетишь к вершинам популярности, о тебе заговорят, кинокомпании станут атаковать, предлагая роли.

И наоборот - ценой громкого скандального расследования - может стать карьера. Ведь все уверены - ошибки быть не может, где-где, а в "Репортере" факты проверяют тщательно. О том, что происходит сейчас в Голливуде, я поговорил с редактором знаменитого журнала - Стивеном Гелуэем.

Стивен, Вы ведь знаете ситуацию изнутри. Как "сексуальный скандал" изменил сейчас Голливуд?

Все сейчас страшно напуганы, все боятся оступиться или даже предпринять шаг, который неправильно истолкуют... Ведь каждый прекрасно понимает - стоит только что-то не так сказать, сделать что-то неправильное, - тебя мгновенно атакуют, раскритикуют, даже уволят.

И мы уже видим неимоверное количество людей, которые потеряли работу, которых очерняют публично... Причем кого-то - есть за что, кого-то - не очень-то и правильно. Наказывают за поступки, которые они сделали, за слова, которые они сказали.

Ну вот к примеру, президент Музыкальной академии США (The Recording Academy, структура, которая вручает премию "Грэмми" - ред,) всего лишь один комментарий отпустил - по поводу женщин, которые мало трудятся (чтобы получить награду - ред.). И возмущение было невероятным.

Все кожей чувствуют сегодня: "нельзя сказать ничего неправильного, нельзя сделать ничего неправильного"

Все кожей чувствуют сегодня: "нельзя сказать ничего неправильного, нельзя сделать ничего неправильного". Что интересно - сейчас это коснулось всех без исключения в Голливуде, на каких должностях бы они ни были. Задумались все и о том, - а как быть с поступками, с событиями, - которые много лет назад происходили. Три года, 10 лет, три десятка лет назад...

До какой степени люди должны отвечать за все это? А во-вторых, в какой степени обвинения нудно принимать во внимание, если они бездоказательны?

Атмосфера в Голливуде сейчас - это атмосфера страха перед разоблачением. Когда одного только голословного обвинения уже достаточно, чтобы у тебя начались проблемы.

"Атмосфера в Голливуде сейчас - это атмосфера страха перед разоблачением. Когда одного только голословного обвинения уже достаточно, чтобы у тебя начались проблемы"

Он родился в Великобритании, закончил Кембридж - и при нашем разговоре угадывается еле слышный британский акцент моего собеседника. Мягкий, интеллигентный, тщательно подбирающий каждое слово, очень простой в общении...

Если не знать, кто перед тобой - то и не поверишь, что Стив Гелуэй - звезда американской журналистики. Лауреат "Эмми", человек, которого три года назад признали "журналистом года" в США. В том числе отметив и его смелость "идти против течения" - писать не то, что принято в данный момент.

В своей статье в Hollywood reporter Вы как раз писали недавно о том, что американская пресса всегда руководствовалась жестким правилом - никаких публикаций, пока нет доказательств. И вдруг - целый шквал публикаций, в основе которых - обвинения вообще без доказательств. Я не говорю о "деле Вайнштейна" - в нем как раз все понятно. Но в остальных случаях - если уж совсем откровенно - не знаешь, сочувствовать автору разоблачительных заявлений, или подозревать, что все было не совсем так...

Я не знаю, придется ли когда-то извиняться тем, кто сейчас выдвигает обвинения. Но будем откровенны - любые обвинения - это ведь еще не доказательство того, что что-то было на самом деле.

Я с уважением отношусь к статьям - таким, как в New York Times были, - поскольку там никогда ничего не напишут, пока глубоко на разберутся во всех обвинениях, пока не найдут свидетелей, не найдут доказательства тому, что говорит человек, выдвигающий обвинения или готовый того-то обвинить.

"Неминуемо наступит момент, когда под удар попадут невиновные"

Но это теперь скорее исключение в мире медиа. Большинство теперь конкурируют за то, чтобы первыми принести какую-то громкую новость, раздуть историю, и они обвиняют без разбирательства... Неминуемо наступит момент, когда под удар попадут невиновные.

В Америке есть правило - и его традиционно применяют - "вы невиновны, пока вина не доказана". Вы не "возможно виновны", вы не "под подозрением", а именно "невиновны" - пока не будет доказана вина. А СМИ теперь этим пренебрегают.

Но ведь Ваш журнал и проводил и проводит громкие расследования, которых даже сильные мира сего боятся. Как случилось, что история Харви Вайнштейна прошла мимо, почему ее не Вы опубликовали?

Исторически так сложилось - ты под ударом, потому что рискуешь мгновенно получить судебный иск. И в прошлом - даже если ты был уверен в правдивости обвинений, - в отношении того же Харви Вайнштейна, - ты все равно не мог ничего написать.

Открою Вам секрет - примерно год назад мы были очень близки к тому, чтобы всё-таки опубликовать такую статью. Одна актриса дала нам интервью - и рассказала всё о Вайнштейне. Но мы не напечатали. Мы тогда стали обсуждать: есть ли у нас право это публиковать - без доказательств... Можем ли мы просто использовать слова одного человека - мол, "кто-то что-то сделал"...

"Год назад мы были очень близки к тому, чтобы опубликовать статью. Одна актриса дала нам интервью - и рассказала все о Вайнштейне. Но мы не напечатали"

А потом... Потом образовалась уже такая лавина обвинений, что она просто смела все страхи СМИ по поводу судебных разбирательств. Но сейчас другая крайность - люди пишут всё без разбору. То, что даже мы побаивались писать - поскольку знали, что сразу последует иск (о защите чести и достоинства - ред.) и если у нас нет прямых доказательств, мы проиграем этот иск.

А сейчас публикуют все подряд. Простой пример - мне позвонил один продюсер, был просто в ужасе. Репортер собирался написать, что тот якобы сказал кому-то: "Эй, не хочешь со мной на Кубу поразвлечься с проститутками?". Это пошло, вульгарно, и, вполне возможно, противозаконно. Но это один человек просто что-то рассказывает о другом.

Полгода или год назад такая публикация была бы просто невозможна - все знали о последствиях. А сейчас барьеры рухнули. То, на что готовы СМИ, изменилось, и очень интересно будет посмотреть - повлияют ли эти изменения на все общество, или ограничатся Голливудом.

Стивен, Вы же прекрасно знаете, как быстро забываются даже самые громкие темы. У СМИ короткая память - пресса часто подхватывает все новые и новые скандалы, тут же забывая о вчерашних. По Вашим ощущением - волна, скажем так, голливудских "сексуальных разоблачений", - уже идёт на спад, - или стоит ждать новых, возможно - еще более громких историй?

Еще пару недель назад я бы сказал Вам, что конца еще не видно. Но сейчас во время наших редакторских планёрок я заметил - что-то изменилось. Каждый день мы обсуждаем темы для публикаций. Когда началась история с Вайнштейном, мы каждый день говорили о новых именах, о том, какие репортажи будем давать, какие истории нужны в продолжение темы.

К примеру, завтра мы выпустим большую статью про молодого Харви Вайнштейна, соавтором которой был и я... И вот в последние несколько недель я заметил, что эта история уже не настолько важна людям. Кажется, интерес аудитории идет на спад.

"Эта история уже не настолько важна людям. Кажется, интерес аудитории идет на спад"

Это и хорошо, и плохо одновременно. Ведь это всё меняет общество! Мне кажется, во многом - к лучшему, хоть в некотором отношении - к худшему. Как и в случае с политикой, наше общество очень ненадолго держит фокус внимания внимание на чем-то одном. А скандалы с обвинениями в домогательствах затянулись, даже в условиях быстрого переключения внимания.

Забудут ли обо всем этом и будет ли все, как раньше - не знаю. Думаю, в Голливуде произошли фундаментальные перемены. Но не берусь предсказывать, приведут ли они к изменениям в обществе в целом.