В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение прошлых суток боевики совершили 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики вели обстрелы из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. С гранатометов различных типов боевики обстреливали позиции сил АТО у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие на подступах к Малиновому.

Напомним, армейцы взяли в плен пособника боевиков.