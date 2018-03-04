Война на Донбассе: боевики открыли огонь [ Редактировать ]
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение прошлых суток боевики совершили 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении боевики вели обстрелы из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. С гранатометов различных типов боевики обстреливали позиции сил АТО у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие на подступах к Малиновому.
Напомним, армейцы взяли в плен пособника боевиков.
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