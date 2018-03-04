Леся Никитюк удивила новым образом (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять новыми образами.
Фото Леся опубликовала в Instagram.
Fashion is my profession ?!😁#ladyЛе👑 Рекомендованный лук, под плиточку на стене😂
Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк поделилась фото в нижнем белье.
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