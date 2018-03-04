В Кривом Роге в одноэтажном здании конвертерного цеха комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", который находился на ремонте, под весом снега обрушилась крыша площадью 2 400 квадратных метров.

Во время инцидента пострадал один человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина находился под завалами, когда чрезвычайники прибыли на место происшествия.

"В городе Кривой Рог в 21 часов 14 минут (3 марта – 24) в одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли площадью 2 400 квадратных метров. Под завалом конструкций находится 1 человек, осуществлявший очистку крыши от снега", – отметили в ГСЧС.

Напомним, в Москве обвалилась крыша метро.