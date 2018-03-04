В Кривом Роге обрушилась крыша площадью более 2 тысяч "квадратов", есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
В Кривом Роге в одноэтажном здании конвертерного цеха комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", который находился на ремонте, под весом снега обрушилась крыша площадью 2 400 квадратных метров.
Во время инцидента пострадал один человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Мужчина находился под завалами, когда чрезвычайники прибыли на место происшествия.
"В городе Кривой Рог в 21 часов 14 минут (3 марта – 24) в одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли площадью 2 400 квадратных метров. Под завалом конструкций находится 1 человек, осуществлявший очистку крыши от снега", – отметили в ГСЧС.
Напомним, в Москве обвалилась крыша метро.
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