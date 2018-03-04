Непогода в Украине: без электричества остались пять областей [ Редактировать ]
В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 17 населенных пунктов в пяти областях страны. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
"Вследствие осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 17 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская - 8, Запорожская - 5, Кировоградская - 2, Донецкая - 1 и Луганска - 1", - говорится в сообщении.
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