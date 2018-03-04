В Германии социал-демократы одобрили формирование коалиции с блоком Меркель [ Редактировать ]
Рядовые члены СДПГ проголосовали за союз с ХДС/ХСС во главе с Меркель.
В Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за создание коалиции. Соответствующие результаты голосования были обьявлены в штаб-квартире партии в Берлине в воскресенье утром, передает Deutsche Welle.
В начале февраля руководство блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.
#GroKo is a go-go: More than five months since #Germany went to the polls, the Social Democrats have voted “Yes” to a third grand coalition with #Merkel’s conservatives and the Bavarian CSU. So what happens now? pic.twitter.com/LV11Eb5dli— DW | Politics (@dw_politics) 4 марта 2018 г.
Напомним, кто решает судьбу нового правительства в Германии.
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