Рядовые члены СДПГ проголосовали за союз с ХДС/ХСС во главе с Меркель.

В Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за создание коалиции. Соответствующие результаты голосования были обьявлены в штаб-квартире партии в Берлине в воскресенье утром, передает Deutsche Welle.

В начале февраля руководство блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

