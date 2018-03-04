Под Одессой нашли тело подростка [ Редактировать ]
В Кодыме под Одессой на территории заброшенного предприятия нашли труп 17-летней девушки.
Как оказалось, погибшая училась в местном училище. Знакомые девушки утверждют, что она вела нездоровый образ жизни.
Следов насильственной смерти на теле погибшей эксперты не нашли. Предварительно, девушка умерла из-за переохлаждения, точная причина будет известна позже.
Напомним, в Киеве в 500 метрах от умершего мужчины нашли еще один труп.
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