В Кодыме под Одессой на территории заброшенного предприятия нашли труп 17-летней девушки.

Как оказалось, погибшая училась в местном училище. Знакомые девушки утверждют, что она вела нездоровый образ жизни.

Следов насильственной смерти на теле погибшей эксперты не нашли. Предварительно, девушка умерла из-за переохлаждения, точная причина будет известна позже.

Напомним, в Киеве в 500 метрах от умершего мужчины нашли еще один труп.