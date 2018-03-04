Скоро магнитные полюса Земли поменяются местами. Об этом заявили ученые Рочестерского университета (США), опираясь на данные об изменениях в силе магнитного поля, наблюдавшихся в районе Южно-Атлантической аномалии в Африке.

Южно-Атлантическая аномалия, что простирается от Южной Америки до южной части Африки, беспокоит исследователей, по меньшей мере, последние 160 лет. К примеру, сила магнитного поля там равноценна силе магнитного поля на высоте 1 тысячи километров вне аномалии.

О том, что именно Южно-Атлантическую аномалию можно считать предвестником геомагнитной инверсии, ученым подсказали анализы образцов найденной здесь древней обожженной глиняной посуды. Дело в том, что при этом способе изготовления посуды фиксируется направление кристаллов, чувствительных к магнитному полю.

Исследования показали, что изменения в силе магнитного поля на территории аномалии происходили в 400-450 годах нашей эры, в 700-770 годах нашей эры, и в 1225-1550 годах нашей эры.

Напомним, в NASA сделали неутешительный прогноз.