Настя Каменских кардинально изменила прическу (фото) [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
Известная украинская певица Настя Каменских не перестает радовать поклонников.
Певица поделилась новым имиджем в Instagram.
Поклонники делают комплименты Каменских:
"Ты супер!", "Ты лучшая!", "Тебе очень идет новый образ!".
Напомним, Настя Каменских возмутила поклонников.
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