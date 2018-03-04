С 5 марта в Харьковской области будут работать только детские сады.

В Харьковской области занятия в школах, профессионально-технических учебных заведениях и вузах возобновятся с 12 марта 2018 года. С 5 марта в регионе будут работать только детские сады, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"Принято решение не прерывать объявленные накануне каникулы для школьников, учеников профессионально-технических учебных заведений и студентов", - заявили в Департаменте науки и образования ХОГА.

По данным ведомства, это объясняется плохими погодными условиями и низким температурным режимом в учреждениях образования (их необходимо прогреть), а также тем, что много студентов и школьников уже успели розъехаться.

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"С 5 марта продолжат работу только детские сады", - анонсировали в Харьковской ОГА.

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