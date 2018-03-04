Известный российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков попал в реанимацию.

Что случилось с певцом неизвестно.

По данным российских СМИ, Гребенщиков госпитализирован из-за осложнения после операции с шунтированием. Его госпитализировали из-за проблем с сердцем. По информации "Комсомольской правды", Гребенщиков попал в реанимацию утром 3 марта.

Гребенщикову делали шунтирование в 2009 году. Операция прошла в клинике в Берлине.

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