Известный рокер попал в реанимацию [ Редактировать ]
Известный российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков попал в реанимацию.
Что случилось с певцом неизвестно.
По данным российских СМИ, Гребенщиков госпитализирован из-за осложнения после операции с шунтированием. Его госпитализировали из-за проблем с сердцем. По информации "Комсомольской правды", Гребенщиков попал в реанимацию утром 3 марта.
Гребенщикову делали шунтирование в 2009 году. Операция прошла в клинике в Берлине.
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