ДТП в Подмосковье: сколько погибло украинцев [ Редактировать ]
4 марта в Чеховском районе Подмосковья рейсовый автобус с украинцами попал в ДТП с участием снегоуборочной машины.
В МИД Украины заявили, что погиб один украинец. Об этом сообщила пресс-секретарь Марьяна Беца в Twitter/
За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу.Співчуття рідним.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 марта 2018 г.
Напомним, автобус с украинцами врезался в грузовик, есть погибшие.
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