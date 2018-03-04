4 марта в Чеховском районе Подмосковья рейсовый автобус с украинцами попал в ДТП с участием снегоуборочной машины.

В МИД Украины заявили, что погиб один украинец. Об этом сообщила пресс-секретарь Марьяна Беца в Twitter/

За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу.Співчуття рідним. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 марта 2018 г.

Напомним, автобус с украинцами врезался в грузовик, есть погибшие.