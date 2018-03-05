Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
5 марта - отличный день для решительных действий и начала новых проектов, постарайтесь использовать время по максимуму.
Овен
Спешите, вам нужно очень многое успеть. Рассортировать дела на "важные" и "неважные" окажется невозможным, все необходимо сделать как можно скорее.
Телец
Постарайтесь избегать ссор, иначе конфликт может принесет много огорчений и затянется надолго.
Близнецы
Не играйте в азартные игры, избегайте неосмотрительных решений и внимательно читайте все документы, которые подписываете, есть большой риск оказаться втянутым в аферу.
Рак
Вам поступит предложение, от которого не сможете отказаться. Хорошо пойдут дела в профессиональной сфере.
Лев
Вас ждет множество интересных задач и дел, постарайтесь правильно распределить энергию и вы непременно все выполните на высшем уровне.
Дева
5 марта - день, наполненный событиями, к вечеру вы будете чувствовать себя уставшим, но невероятно счастливым человеком.
Весы
Правильно расставляйте приоритеты, не гонитесь за быстрой выгодой, отдавайте приоритет долгосрочным инвестициям.
Скорпион
Вам удастся достичь большого прогресса в давно начатом деле. Главное - не останавливайтесь на достигнутом.
Стрелец
Избегайте общения с неприятными людьми, лучше сконцентрируйтесь на работе и загрузите себя делами, не связанными с коммуникациями.
Козерог
Уделите время друзьям и любимому человеку. Вас настолько поглотила работа, что от этого страдают другие сферы вашей жизни.
Водолей
Не бойтесь брать на себя ответственность за риски. Ваши идеи обязательно окажутся выигрышными, даже если окружающие сомневаются.
Рыбы
Не спешите принимать ответственные решения, анализируйте каждый шаг, изучите, как действовали другие люди в похожих ситуациях.
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