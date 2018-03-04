Сколько украинцев воспользовались "безвизом" [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом.
Об этом он написал в Twitter.
Почти 500 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с начала его действия.
Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.
Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це – те ж саме коло «прогнозистів», які пророчили, що нам його й не нададуть. pic.twitter.com/tsYApsbxw1
Напомним, в ОАЭ резко изменили правила "безвиза" с Украиной.
по теме
Критическая ситуация с газом осталась позади - Порошенко
России не удалось спровоцировать Киев и дестабилизировать ситуацию в энергетической сфере. Украина продемонстрировала всему миру свою надежность как транзитера газа в Европейский Союз.
Порошенко настаивает на скорейшем принятии закона об Антикоррупционном суде
С запуском Высшего антикоррупционного суда в Украине должно закончиться создание антикоррупционной вертикали.
"Нафтогаз" виграв суперечку в суді з російським "Газпромом" - Порошенко
Реакція російського монополіста на судове рішення - цілком передбачувана: із вироком там не погоджуються і кажуть, що знову позиватимуться до суду.
В Украине ужесточат выдачу паспортов
Президент Украины Петр Порошенко сделал важное заявление.
"Вызовы 2018": Порошенко ответил на вопросы журналистов
Новый Глава Нацбанка, новый состав ЦИК и закон об антикоррупционном суде. Два часа Петр Порошенко обсуждал Вызовы 2018 года, именно так называлась пресс-конференция Президента.
"Виклики - 2018": Порошенко відповів на питання журналістів
Війна на Донбасі, звільнення заручників та політв'язнів у Росії, резонансні розслідування, реформи в державі та президентський відпочинок на Мальдівах - на всі ці питання сьогодні відповідав Петро Порошенко в рамках великої прес-конференції "Виклики - 2018".