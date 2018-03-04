Президент Украины Петр Порошенко заявил, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом.

Об этом он написал в Twitter.

Почти 500 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с начала его действия.

Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян.



Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це – те ж саме коло «прогнозистів», які пророчили, що нам його й не нададуть. pic.twitter.com/tsYApsbxw1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.

Напомним, в ОАЭ резко изменили правила "безвиза" с Украиной.