Ангела Меркель останется канцлером ещё на четыре года [ Редактировать ]
Есть коалиция. Спустя пять месяцев после выборов в Бундестаг, немецкие политики создали правящий союз. Точку в этой эпопее поставили члены социал-демократической партии, которые проголосовали за коалиционный договор. Подробнее - Татьяна Логунова.
Результаты голосования объявляют торжественно. Это не просто сухие цифры, а четкий сигнал - пять месяцев политической неопределенности позади. В Германии - есть коалиция.
"Почти 240 тысяч членов партии проголосовали "За". 123 тысячи - против. Теперь в процентах: 66 "за", 34 "против"", - поясняет Дитмар Нитан, казначей Социал-демократической партии Германии.
"Это решение далось социал-демократам нелегко. В последние недели мы открыто и прозрачно обсуждали коалиционный договор. И в дебатах приняли участие многие члены партии", - говорит Олаф Шольц, лидер Социал-демократической партии Германии.
Решение действительно далось непросто. В рядах партии было много ярых противников большой коалиции и результат голосования оставался интригой до последней минуты. Теперь интрига в другом - кому партия доверит портфели министров в новом правительстве.
"Кадровым вопросом мы займемся на следующей неделе. Наша квота - шесть министров. Могу сказать, что это будут три мужчины и три женщины. Среди них вы увидите как старые, так и новые лица", -рассказывает Олаф Шольц, лидер Социал-демократической партии Германии.
Самое ожидаемой назначение - это министр иностранных дел. Пока непонятно, оставит ли партия на этой должности действующего министра Зигмара Габриэля или подыщет замену.
Голосовали социал-демократы, а выиграла лидер демократов христанских - Ангела Меркель. Она остается канцлером Германии еще на четыре года. Причем, управлять страной будет в союзе с предсказуемыми партнерами. Канцлером "большой коалиции"- Меркель уже была, причем, два срока.
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