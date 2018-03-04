3 марта в Киеве украли бюст Леси Украинки c фасада здания Музея поэтессы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в Facebook.

"3 марта, ночью, было цинично украдено бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - сказано в сообщении.

Правоохранители уже открыли по данному факту уголовное производство.

Напомним, в Киеве осквернили могилу Леси Украинки.