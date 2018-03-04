Светалана Лобода ждет ребенка от 55-летнего музыканта - СМИ (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода ждет второго ребенка от Тилля Линдеманна, фронтмена культовой немецкой группы Rammstein, с которым звезда мило проводила время на фестивале "Жара" в Баку. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал SUPER.
Портал сообщает, что Лобода находится на седьмом месяце беременности. Об этом сообщают анонимные источники информиздания.
О близких отношениях Лободы и Линдеманна СМИ сообщили после их встречи в Баку. Немецкий музыкант активно ухаживал за украинской певицей. На вечеринках они сидели вместе и Тилль, не стесняясь камер, целовал и обнимал украинскую звезду.
Лобода выложила фотографию с Линдеманном, подписав "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь".
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