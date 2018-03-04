Сильный шторм, бушевавший в штате Вирджиния (США) сломал 227-летнее дерево, которое посадил Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов. Об этом сообщается на Facebook-страничке поместья Маунт Вернон.

Канадску цугу (хвойное дерево) Вашингтону подарили в 1791 году, а тот посадил ее на своей плантации, которая сейчас является историческим памятником.

В поместье также находится деревянный дом с личными вещами первого президента. Джордж Вашингтон и его жена похоронены на территории имения.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что из-за мощного шторма в США погибли дети.