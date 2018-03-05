В понедельник, 5 марта, посольство США в Анкаре (Турция) остановило работу из-за угрозы безопасности, сказано в сообщении на сайте дипмиссии.

"Посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности. Посольство объявит о возобновлении своей работы позже", - сказано в заявлении.

В посольстве отметили, что пока работа приостановлена, помощь будет оказываться лишь в экстренных ситуациях.

Гражданам США рекомендовали избегать больших толп, не подходить к посольству, быть крайне осторожными при посещении туристических и торговых центров, уведомлять друзей и близких о своем расположении.

В посольстве не назвали конкретных причин прекращения работы.

Ранее мы сообщали о взрыве посольства США в Черногории.