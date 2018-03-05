8 марта 2018: что подарить маме (фото) [ Редактировать ]
В преддверии Международного женского дня близкие и родные готовят подарки, ведь так хочется удивить свою любимую маму.
Главным подарком для самой родной женщины является внимание детей и мужа, но мамочки достойны самых лучших цветов и презентов.
Podrobnosti.ua составили список идей для подарка маме.
Если ваша мамочка следит за здоровьем, подарите ей трекер, шагомер или любой другой спортивный девайс. А в добавок обрадуйте новой спортивной формой или даже прикупите кроссовки для ходьбы.
Какая женщина не обрадуется косметике? По такому случаю презентуйте маме набор для макияжа: тени, тональный крем, пудра и помада - чемодан женского счастья.
Шопинг - лучшее времяпровождение для женщин. Так просто оплатите мамочке все "стильные" желания. Ничто так не радует, как новое платье с туфлями.
Для экстремальных мамуль и "смелые" подарки - это может быть сертификат на прыжок с парашютом, экстремальное вождение или полет на вертолете над просторами вашего города.
А если вы располагаете большой суммой, закажите маме тур в Европу или отправьте в морские края, пускай насладиться путешествием.
Так много идей и хочется удивить свою самою родную женщину, тогда устройте квест по городу, объединив несколько развлечений и сюрпризов.
Не забудьте добавить к подарку очень маленькую, но важную деталь - записку со словами благодарности. Скажите маме о своей любви, пожелайте ей от души здоровья, ведь так хочется, чтобы мамочки как можно дольше прожили и были с нами рядом.
Смотрите также, какие цветы подарить на 8 марта и о чем они "говорят", а также предлагаем идеи для открыток своими руками.
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