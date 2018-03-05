Мужчина зверски убил жену и выбросился из окна [ Редактировать ]
В Киеве на Троещине мужчина зверски убил жену и выбросился из окна. Выжившему после падения с высоты злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"В дежурную часть Деснянского управления полиции вечером обратился мужчина и сообщил, что его сестра не выходит на связь в течение суток. На проспект Маяковского выехала следственно-оперативная группа. В доме никто не открывал дверь, а через некоторое время из окна квартиры на седьмом этаже выпрыгнул человек", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, женщину со следами насильственной смерти обнаружили в ванной комнате квартиры. Мужчина, 25-летний уроженец Волынской области, после падения выжил. Сотрудникам полиции он рассказал, что между ним и женой произошел конфликт, в результате которого ударил ее бутылкой по голове и задушил.
Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, что ранее отец убил маму, брата и себя.
по теме
Пьяный мужчина убил таксиста и умер спустя пару часов
В ночь на 23 февраля, в российском Пскове пьяный мужчина застрелил из обреза таксиста, после чего умер в лесу от переохлаждения.
Под Киевом мужчина случайно убил друга и выбросил тело на обочину
В Броварском районе Киевской области мужчина застрелил знакомого во время демонстрации оружия, а тело вывез и бросил на обочину дороги возле села Княжичи.
Кровавая месть: женщина с друзьями до смерти забила мужа
В Кировоградской области 29-летняя женщина решила отомстить своему мужу за оскорбления. Вместе с товарищами они забили мужчину до смерти стулом, а потом похитили автомобиль погибшего.
Смертельное ДТП под Одессой: иномарка оказалась под фурой (фото)
В понедельник утром, 5 марта, на въезде в Одессу в районе Клеверного моста произошло смертельное ДТП.
В США незадачливые воришки спрятались от погони в полицейском участке (видео)
Никакого фастфуда - Дональд Трамп сел на диету. Кто заставил президента отказаться от любимых гамбургеров? Об этом и не только узнаете из нашего обзора.