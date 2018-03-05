В Киеве на Троещине мужчина зверски убил жену и выбросился из окна. Выжившему после падения с высоты злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции вечером обратился мужчина и сообщил, что его сестра не выходит на связь в течение суток. На проспект Маяковского выехала следственно-оперативная группа. В доме никто не открывал дверь, а через некоторое время из окна квартиры на седьмом этаже выпрыгнул человек", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, женщину со следами насильственной смерти обнаружили в ванной комнате квартиры. Мужчина, 25-летний уроженец Волынской области, после падения выжил. Сотрудникам полиции он рассказал, что между ним и женой произошел конфликт, в результате которого ударил ее бутылкой по голове и задушил.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что ранее отец убил маму, брата и себя.