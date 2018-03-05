В центре Киева иномарка протаранила трамвай [ Редактировать ]
На столичной Лукьяновке Mitsubishi столкнулся с трамваем, образовалась пробка.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi и трамвая произошло на улице Глубочицкой в Киеве, сообщает dtp.kiev.ua.
В результате происшествия никто не пострадал, однако на данном участке образовалась пробка.
"Без пострадавших. На месте работает патрульная полиция. В результате происшествия движение трамваев временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Тем временем, в Киеве полицейские "заехали" на эвакуатор, есть пострадавшие.
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