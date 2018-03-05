Ежегодно в мире 8 марта отмечают женский день. С чего начался этот праздник и кому женщины обязаны его появлением, узнайте в материале podrobnosti.ua

История Международного женского дня

История этого праздника начинается с "марша пустых кастрюль", который устроили 8 марта 1857 года текстильщицы города Нью-Йорк. Их требованиями были улучшения условий работы, сокращения продолжительности рабочего дня, равную с мужчинами заработную плату.

Через 50 лет в последнее воскресенье февраля 1908 г. женщины снова протестовали на улицах Нью-Йорка за право участвовать в выборах. Женщины вновь стали требовать избирательного голоса, выступили против ужасных условий труда, и в особенности против труда детей. Полиция получила приказ разогнать демонстрацию. В ход были пущены шланги с грязной ледяной водой.

Через год в это же время женские демонстрации снова повторились. А в 1910 году 8 Марта уже стало праздником всех американских женщин. Так, 8 Марта родом из США.

Фото: из открытых источников

Вслед за США в Копенгагене (Дания) состоялась Вторая Международная Конференция женщин-социалисток, где выступала главная коммунистка Клара Цеткин. В ее планах в этот день женщины должны были устраивать митинги и шествия, чтобы привлечь общество к своим проблемам.

Собственно, Международным Женский день стал с подачи международных организаций Европы. К сожалению, точной даты женщины на тот момент еще не установили. И впервые Международный женский день праздновали 19 марта 1911 года в некоторых странах Европы.

Традиции и приметы 8 марта

8 Марта стало настоящим Международным женским днем в 1914 году. Именно тогда, когда брошенная молодым мужем Клара Цеткин и брошенная молодым любовником Роза Люксембург придумали 8 Марта как Женский день. Клара и Роза выбрали 8 число неспроста - потому что цифра 8 больше других напоминает женское тело.

Уже с 1975 года ООН начала 8 марта проводить Международный женский день.

Этот праздник считается национальным и выходным во многих странах мира, и даже в отдаленных и культурно чуждых Западу африканских и азиатских странах.

А в Таджикистане в этот день отмечают День матери.

Традиции Международного женского дня

Этот день принято отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными. Не обходится торжество без традиционных цветов для представителей прекрасного пола. Мужчины стараются уделить внимание каждой важной женщине в его жизни: маме, сестре, бабушке, любимой. В этот день ото всюду звучат комплименты и тосты.

Также, нередко в этот день женщины получают предложения руки и сердца, что делает этот день запоминающимся.