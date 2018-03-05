В Днепре полицейские задержали мужчину, который убил тещу.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Днепропетровской области.

Убийство произошло 4 марта в 15:15 на пр. Героев. В ходе ссоры 57-летний зять несколько раз ударил тещу по голове, в результате чего 77-летняя женщина скончалась на месте.

После сообщения о преступлении на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Соборного отделение полиции. В квартире полицейские обнаружили тело погибшей со следами насильственной смерти. Они установили, что умершая проживала вместе с зятем.

Правоохранители выяснили, что между зятем и тещей неоднократно происходили ссоры из-за злоупотребления мужчиной спиртными напитками. На этот раз свидетелем конфликта и убийства стал 13-летний внук умершей.

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