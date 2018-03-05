Надя Дорофеева начала карьеру в кино [ Редактировать ]
Карьера Нади Дорофеевой стремительно идет вверх. Так, недавно певица добавила в копилку достижений еще одно - фильм. Пока Дорофеева сама не появилась на экране, но озвучила главную героиню мультфильма "Викрадена принцеса", премьера которого состоится уже 7 марта 2018 года. Об этом пишет Viva.
Мила мне очень близка. У нее смелый и решительный характер, она выбирает непростой путь к своему счастью, но идет за своей мечтой до конца. Особенно приятно, что моя героиня, как и я, живет в Киеве. Было интересно вернуться во времена прекрасных принцесс и смелых рыцарей.
Напомним, что Надя Дорофеева удивила ярким образом.
по теме
Оскар-2018: у Лос-Анджелесі назвали володарів престижної премії
У Лос-Анджелесі назвали володарів цьогорічних "Оскарів". І вибір кіно академіків багатьох здивував. "Найкращою" стала зовсім не та стрічка, яку вважали фаворитом букмекери та кінокритики.
Оскар-2018: самые яркие наряды звезд
В ночь с 4-го на 5-е марта в США состоялась церемония вручения наград "Оскар" -самой престижной награды в мире в области кино.
Украинская актриса отказалась от русского языка
Известная украинская актриса Ирма Витовская заявила, что отказывается от русского языка на экране после Иловайска.
Оскар-2018: почему Анджелина Джоли не пришла на церемонию
Анджелина Джоли считает картину "Сначала они убили моего отца" своей лучшей работой - над ней она работала несколько лет и вложила много сил.
Группа "Время и Стекло" выпустила новый трек (видео)
Группа "Время и Стекло" выпустила новый трек. Новинку визуализировали lyric-видео, которое вышло на официальном YouTube-канале в день премьеры 2 марта.