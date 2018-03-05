Карьера Нади Дорофеевой стремительно идет вверх. Так, недавно певица добавила в копилку достижений еще одно - фильм. Пока Дорофеева сама не появилась на экране, но озвучила главную героиню мультфильма "Викрадена принцеса", премьера которого состоится уже 7 марта 2018 года. Об этом пишет Viva.

Мила мне очень близка. У нее смелый и решительный характер, она выбирает непростой путь к своему счастью, но идет за своей мечтой до конца. Особенно приятно, что моя героиня, как и я, живет в Киеве. Было интересно вернуться во времена прекрасных принцесс и смелых рыцарей.

Напомним, что Надя Дорофеева удивила ярким образом.