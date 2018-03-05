Посадку крупнейшего пассажирского самолета в шторм сняли на видео [ Редактировать ]
В Британии в аэропорту Бирмингема приземление лайнера А380-800 компании Emirates осложнял сильный ветер и слякоть на посадочной полосе, однако самолет все же совершил удачную посадку.
Соответствующее видео появилось в интернете.
В последние недели в Европе господствует холодный фронт, который в местной прессе окрестили "Зверем с Востока".
Погодные условия осложняются еще и тем, что в Британии антициклон столкнулся с атлантическим штормом "Эмма".
Отметим, что Airbus A380 считается крупнейшим в мире пассажирским самолетом. Он способен совершать беспосадочные перелеты на расстояние свыше 15 тысяч километров и вмещает до 853 пассажиров.
Напомним, ранее мы писали, что очевидец заснял посадку самолета с отказавшим двигателем.
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Очевидец заснял посадку самолета с отказавшим двигателем (видео)
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