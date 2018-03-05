В Броварах Киевской области, ночью 5 марта, мужчина расстрелял из пистолета людей, оказались ранены двое человек.

"По горячим следам сотрудники группы реагирования патрульной полиции на одной из улиц города задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель", - сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области.

Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили оружие - предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями.

"Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Несколькими днями ранее, в Броварах мужчина набросился с ножом на своих товарищей, когда увидел, как те начали приставать к его жене.