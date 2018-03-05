В Броварах расстреляли двух мужчин посреди улицы [ Редактировать ]
В Броварах Киевской области, ночью 5 марта, мужчина расстрелял из пистолета людей, оказались ранены двое человек.
"По горячим следам сотрудники группы реагирования патрульной полиции на одной из улиц города задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель", - сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области.
Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили оружие - предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями.
"Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Несколькими днями ранее, в Броварах мужчина набросился с ножом на своих товарищей, когда увидел, как те начали приставать к его жене.
по теме
Ветеран АТО обстріляв будинок сусіда з автомата (відео)
Стрілянина в селі Залісся під Києвом. Учасник АТО відкрив вогонь з автомата Калашникова по своїх сусідах, а потім ще й почав кидати гранати.
Расстрел людей на стоянке в России попал на видео
В Выборгском районе Санкт-Петербурга местный житель расстрелял двух человек на автомобильной стоянке.
На Київщині чиновники налагодили схему хабарництва за оренду землі
За 1 мільйон 300 тисяч гривень хабаря посадовці обіцяли передати в оренду 300 гектарів землі. За даними поліції - йдеться про сільськогосподарські паї, власники яких або померли, або невідомо де перебувають.
В России мужчина устроил стрельбу в многоэтажке, есть жертвы (видео)
В Казани мужчина устроил стрельбу в многоэтажке.
Под Киевом мужчина жестоко расправился с поклонниками жены
В Броварах произошла трагедия из-за любви.