В детском саду детей обожгли лампой [ Редактировать ]
В Магадане восемь детей получили серьезные ожоги глаз – воспитательница включла неисправную лампу.
Дети были травмированы неисправной бактерицидной лампой. Виной тому стала халатность воспитателей. Это выяснили в прокуратуре области.
Следователи выяснили, что одна из воспитательниц вкрутила неисправную лампу в устройство. Она знала, что лампу необходимо поменять, так как она была неисправной, однако не сделала этого по какой-то причине.
Напомним, в детском саду во время ужина рухнул потолок.
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