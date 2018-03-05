В Магадане восемь детей получили серьезные ожоги глаз – воспитательница включла неисправную лампу.

Дети были травмированы неисправной бактерицидной лампой. Виной тому стала халатность воспитателей. Это выяснили в прокуратуре области.

Следователи выяснили, что одна из воспитательниц вкрутила неисправную лампу в устройство. Она знала, что лампу необходимо поменять, так как она была неисправной, однако не сделала этого по какой-то причине.

Напомним, в детском саду во время ужина рухнул потолок.