На Житомирщине лжесвященник грабил пенсионеров [ Редактировать ]
В Житомирской области житель Новоград-Волынского грабил пенсионеров, представляясь ксендзом.
В период рождественских праздников мужчина заходил в дома пенсионеров, проживающих в селах Каменный Брод и Озерянка Барановскго района, под предлогом заколядовать. Он представлялся ксендзом, что приехал из Кракова в Польше.
Пользуясь их доверием, преступник узнавал, имеются ли у них денежные средства и где они находятся. После этого просил приготовить ему ужин. Когда старики выходили из помещения, самозванец похищал денежные средства последних.
Приговором Барановского районного суда Житомирской области он осужден к 2-м годам и 8 месяцам лишения свободы.
Грабитель ранее был неоднократно судим за корыстные преступления.
Ранее, в Киеве 13-летний ребенок ограбил девушку.
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