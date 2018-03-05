В Ужгороде задержали троих подозреваемых в поджоге офиса Общества культуры венгров Закарпатья. Нападение произошло - в прошлый вторник. Второй раз за месяц. До этого - здание пытались поджечь в начале февраля.

Злоумышленников - тоже задержали. Ими оказались граждане Польши, члены радикальной группировки "Фаланга". Больше знает - Марина Коваль.

На этих фото - задержанные подозреваемые в поджоге венгерского офиса в Ужгороде. По данным полиции, "поджигатели" - граждане Украины, жители Черкасс и Кропивницкого.

27 февраля ночью на подоконнике офиса общества культуры венгров Закарпатья злоумышленники оставили взрывчатку. Она сдетонировала. Начался пожар, который почти полностью уничтожил кабинеты на первом этаже.

"Затримано 3 осіб причетних до нападу на офіс угорського товариства яке мало місце 27 лютого у місті Ужгороді. Операції із затримання провели співробітники поліції Закарпатській області, спецпідрозділу "Корд", особливого призначення поліції та працівники СБУ у Закарпатській області", - сообщил Роман Стефанишин, начальник ГУНП в Закарпатской области.

Подробности о задержанных - рассказал Геннадий Москаль. По его информации, двое исполнителей служили в зоне АТО. Поджог венгерского офиса совершили не из-за личных убеждений, а из-за денег.

"Це колишні АТОшники, при чому офіцери, вони уже звільнені в запас - один з Черкас, один з Кропивницького. Вони служили разом. Їм заплатили. За гроші, це не є якась ідеологічна акція з їхнього боку", - сообщил Ярослав Галас, директор Департамента информационной политики Закарпатской ОГА.

Заказчиком и координатором преступления оказался житель Приднестровья. Его задержать не удалось.

"Він має відношення до МГБ Придністров'я, Міністерства госбезопасности. Очолює МГБ Придністров'я кадровий офіцер ФСБ Росії", - подчеркнул Ярослав Галас, директор Департамента информационной политики Закарпатской ОГА.

Обгоревшее здание затянули пленкой. Сотрудники общества культуры венгров в офисе пока не работают. Куда именно переехали - ради безопасности не уточняют. Представители венгерской общины надеются, что подозреваемым - не удастся избежать наказания.

"Той хто замовив, дійсно мав такий план щоб дестабілізувати ситуацію в нашому краї на мирному Закарпатті і тут запалити міжнаціональну ворожнечу. Не получиться, ні йому, ні іншим", - заявил Иосиф Барто, заместитель руководителя Общества культуры венгров Закарпатья.

Уже вечером - в суд доставили подозреваемых - для избрания мери пресечения. Одному из них - на вид лет 50-т. Общаться с журналистами - не хочет. Лицо - прячет.

"- Без комментариев!"

"- Я не буду ничего говорить!"

Прокуратура будет настаивать - на содержании под стражей.