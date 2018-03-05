Одиозная экс-чиновница Полина Ли избежала наказания за вождение "под градусом"

Водить "под градусом" - разрешается. Апелляционный суд Львовской области отменил штраф одиозной экс-чиновнице обладминистрации Полине Ли.

То, что она села пьяной за руль, подтверждали и видео активистов, и драгер патрульных. Но даже это не стало для суда доказательством. Почему, выясняла Галина Якушко.

Алко-тур по увеселительным заведениям Львова - экс-начальница департамента международной и технической помощи устроила в октябре прошлого года. Местные активисты заметили Полину Ли в одном из ресторанов - вместе с коллегами. Все - много выпивали. Но это не помешало чиновнице сесть за руль и отправиться в ночной клуб.

По городу она неслась со скоростью 100 километров в час, не останавливаясь на красные сигналы светофоров. Активисты вызвали патрульных. Проверку на драгере Ли смогла пройти с двадцатой попытки.

"- Від вас чути чіткий запах алкоголю з порожнини рота. Наш драгер працює, ви просто не продуваєте. Один 25 проміле - це є стан алкогольного сп'яніння".

Но ни видео полицейских, ни показания драгера, ни даже заключение медэкспертизы не заставили судей - отобрать у девушки права и наложить штраф в 10 тысяч гривен. Их вердикт - производство по делу закрыть - из-за отсутствия правонарушения.

"Ні наркотичного ні алкогольного сп'яніння не було виявлено. Тому суд прийняв таке рішення", - заявила Александра Пыржило, пресс-секретарь Апелляционного суда Львовской области.

Такое решение суда патрульных не удивляет. Говорят - в прошлом году - только во Львове - поймали 3 тысячи пьяных водителей. Четверть из них - избежали наказания.

"Це люди, які керуючи автомобілем в стані сп'яніння - вони не адекватно керують транспортним засобом. Вони є потенційні вбивці", - говорит Владимир Струк, заместитель начальника Патрульной полиции во Львовской области.

Избежать наказания - дело простое. Чаще всего - суды просто затягивают рассмотрение производства.

"Якщо протягом 3 місяців суду не вдається розглянути дану справу - тоді не можна на особу накласти стягнення. Менш поширені є ще схеми, коли призначаються додаткові експертизи - коли особа оскаржує технічні можливості драгера", - рассказывает Владимир Марусяк, адвокат, правозащитник.

Услуги судей - конечно же - стоят денег. Закрыть дело за вождение в нетрезвом виде - обойдется - от 700 до 1500 тысяч долларов, - говорят эксперты. Как удалось избежать наказания Полине Ли - не известно, с журналистами она общаться отказалась.

Активисты же говорят - возможно помогли связи, девушка долгое время возглавляла аппарат Николаевского райсуда во Львовской области.