Вода в дефиците: британцев призывают повременить со стиркой и душем [ Редактировать ]
Быстрый душ вместо полной ванны, стирка только при критической необходимости. Британцев призывают прикрутить краны. После сильных снегопадов в стране - большая оттепель. На термометре - уже не минус, а плюс, и трубы начали массово протекать и рваться. В Лондоне и его окрестностях десятки тысяч человек остались без воды. В некоторых домах её нет уже третьи сутки. Люди жалуются, что заканчивается чистая одежда, и они не могут дождаться хорошего душа.
"Для нас вода - это критическая необходимость. У нас все зависит от воды. Без нее - нет бизнеса. Мы не можем готовить пищу, мыть посуду, поддерживать чистоту. Это серьезная проблема", - обеспокоена Элис Уолт, владелица ресторана в Лондоне
Тех, кому повезло больше, и вода есть - призывают не перегружать системы. И открывать краны только для самых необходимых нужд.
Снова пришлось закрыть школы. На прошлой неделе занятия не проводили из-за сильных снегопадов, теперь из-за отсутствия водоснабжения. В некоторых заведениях открыли пункты раздачи бутилированной воды. А в магазинах она разлетается с прилавков мгновенно.
Коммунальные компании уверяют - уже несколько дней работают непрерывно, чтобы устранить все поломки. Таких массовых проблем с водой здесь не было давно.
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