Быстрый душ вместо полной ванны, стирка только при критической необходимости. Британцев призывают прикрутить краны. После сильных снегопадов в стране - большая оттепель. На термометре - уже не минус, а плюс, и трубы начали массово протекать и рваться. В Лондоне и его окрестностях десятки тысяч человек остались без воды. В некоторых домах её нет уже третьи сутки. Люди жалуются, что заканчивается чистая одежда, и они не могут дождаться хорошего душа.

"Для нас вода - это критическая необходимость. У нас все зависит от воды. Без нее - нет бизнеса. Мы не можем готовить пищу, мыть посуду, поддерживать чистоту. Это серьезная проблема", - обеспокоена Элис Уолт, владелица ресторана в Лондоне

Тех, кому повезло больше, и вода есть - призывают не перегружать системы. И открывать краны только для самых необходимых нужд.

Снова пришлось закрыть школы. На прошлой неделе занятия не проводили из-за сильных снегопадов, теперь из-за отсутствия водоснабжения. В некоторых заведениях открыли пункты раздачи бутилированной воды. А в магазинах она разлетается с прилавков мгновенно.

Коммунальные компании уверяют - уже несколько дней работают непрерывно, чтобы устранить все поломки. Таких массовых проблем с водой здесь не было давно.