Они обнимаются и плачут от радости. Улыбаются - искренне и растерянно, - показывая журналистам свои статуэтки. А герой этой церемонии - похоже, сам до конца не верит в победу своей картины, причем сразу в 4-х номинациях! Два "Оскара" лично у Гилтермо дель Торо. За "Лучшую режиссуру" и "лучший фильм" - "Форма воды".

"Меня переполняют чувства. Я очень счастлив - команда, которая снимала этот фильм со мной, - отмечена. Все актеры. Наши 13 номинаций. Я так счастлив!", - заявляет Гильермо дель Торо, лауреат "Оскара".

Растерянность дель Торо можно понять - в кулуарах "Оскаровской церемонии" все предсказывали, что он получит приз как лучший режиссер, и столь же однозначно были уверены - главной номинации - "лучший фильм" - ему не видать.

Выбрав "Форму воды" Академия нарушила свое же давнее неписанное правило - давать приз в самых престижных номинациях только фильмам, которые несут социальные месседжи. И причина проста - все настолько устали от политических дрязг, от скандалов с Трампом, от сексуальных разоблачений внутри самого Голливуда, что нуждались в "хэппи-энде". И это подсознательное желание стабильности и счастливого финала с своей собственной жизни - повлияло на результаты голосования.

На Родине дель Торо, в Мексике, все тоже начитались прогнозов. И поэтому радовались как дети, когда Академия отступила от своих традиций. На автотрассах гудели машины, люди массово вышли на улицы.

В крупных торговых центрах сегодня с утра даже бесплатные концерты на радостях устроили.

А в Голливуде теперь крепко задумались - не поломает ли фильм-победитель им планы. Ведь обладатель "Оскара" часто задает тренд. И на сей раз это может быть тренд на фильмы со счастливым финалом.

Их в последнее не так уж и много, на "фабрике грез" считали, что зритель такое не посмотрит. И нынешняя церемония еще раз подтвердила самое главное правило, о котором многие мне тут рассказывали. Мол, нет никакого рецепта - как снять фильм, который получит "Оскара". Нельзя просчитать - какой сценарий понравится, какой сюжет в моде. Всё наоборот: удачный фильм сам формирует моду.

Еще один важный вывод после этой церемонии - "сексуальный скандал", похоже, все-таки идет на спад. Многие ожидали, что актрисы оденутся в черное - в знак солидарности с жертвами сексуального насилия. Но их платья на Красной дорожке были роскошны.

Многие предсказывали, что слова о Харви Вайнштейне и его жертвах будут звучать со сцены - из уст победителей. Но все ограничилось одним лишь вступительным монологом ведущего. Так что, похоже, Академия, добровольно принеся в жертву одного из самых влиятельных своих продюсеров, намерена все же поставить точку в истории, о которой мир в последнее время говорил куда больше, чем, собственно, о кино.