В Бердичеве в доме обнаружили тела восьми человек [ Редактировать ]
В Бердичеве (Житомирская область) в частном доме на улице Белопольской обнаружены мертвыми восемь человек. Об этом сообщает местное издание Бердичев.biz.
Правоохранители вскрыли входную дверь в дом, где обнаружили восемь трупов – семья из шести человек и двое гостей. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
На месте происшествия находится полиция, МЧС, медики, сотрудники газовой службы и пресдтавители местной власти.
Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко в комментарии телеканалу 112 Украина сообщила, что вызов поступил около 19:30. По ее словам, гибель восьми человек подтверждена.
Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако Алла Ващук отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.
Полиция также установила, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита. Предполагается, что именно она и стала источником угарного газа в помещении.
Напомним, что в Польше произошел взрыв в жилом доме, погибли люди.
по теме
Порошенко отреагировал на нападение на полицейских под Верховной Радой
Мирные протесты возле парламента закончились столкновением. К митингующим на площади присоединилась группа радикально настроенных людей. Попытались поджечь шины. Полицейские потушили огонь, после этого в них полетели камни и коктейли молотова.
Полиция с большой дороги: встреча с копами закончилась для одессита разрывом почки
Пострадавший уверен - полицейские пытались его ограбить, и лишь свидетели помешали это сделать. Дело в том, что он - предприниматель, и в тот момент - имел при себе крупную сумму денег.
Чи можуть українці покластися на поліцію: історія крадіжки мобільного телефону
Серед білого дня, на очах у свідків спіймати за руку злодійку, що поцупила телефон. Чи повернуть потерпілій вкрадене і як покарають зловмисницю - у нашому матеріалі.
У Запоріжжі серед ночі почала розвалюватися багатоповерхівка
Поки чиновники запевняють, що ситуація не критична, самі мешканці - розпочали евакуацію.
В Альпах під лавиною загинули бельгійські туристи
Одного з лижників дістали з-під завалу снігу ще живим, однак він помер через декілька годин у лікарні. Другий бельгієць помер на місці.