В Бердичеве (Житомирская область) в частном доме на улице Белопольской обнаружены мертвыми восемь человек. Об этом сообщает местное издание Бердичев.biz.

Правоохранители вскрыли входную дверь в дом, где обнаружили восемь трупов – семья из шести человек и двое гостей. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

На месте происшествия находится полиция, МЧС, медики, сотрудники газовой службы и пресдтавители местной власти.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко в комментарии телеканалу 112 Украина сообщила, что вызов поступил около 19:30. По ее словам, гибель восьми человек подтверждена.

Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако Алла Ващук отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.

Полиция также установила, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита. Предполагается, что именно она и стала источником угарного газа в помещении.

Напомним, что в Польше произошел взрыв в жилом доме, погибли люди.