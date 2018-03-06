Денег много не бывает и любой из нас не откажется от дополнительной прибыли. Да вот только имея уже три работы, не всегда есть время на еще одно занятие, которое могло бы принести доход. Однако, есть несколько простых способов получать пассивный доход без особых капиталовложений. Об этом пишут на Лайфхакере.

1. Сдавайте комнату

Если вы один живете в двух- или трехкомнатной квартире, то располагаете очень выгодным инструментом для пассивного дохода. Во-первых, сдача комнаты в аренду позволит разделить со съемщиком затраты на ЖКУ. Во-вторых, ежемесячно вы будете получать сумму, которой достаточно, чтобы выжить в отсутствие других источников дохода.

Конечно, жить с чужим человеком в собственной квартире - процесс для сильных духом. Но, возможно, вы именно такой человек и этот способ вам подходит.

2. Монетизируйте хобби

Если у вас есть увлечение, которое приносит осязаемый результат, можно начать продавать плоды своего труда. Заведите профильные страницы в соцсетях, аккаунты на популярных торговых площадках, например Etsy, "Ярмарка мастеров". Обязательно найдется кто-то, кто оценит ваш талант. Но помните: как только вы начнете делать вещи специально для продажи, пассивный доход превратится в активный.

3. Продавайте фотографии

Не обязательно быть популярным фотографом, чтобы продавать снимки. Достаточно зарегистрироваться на одном из фотостоков, например Shutterstock, Dreamstime, Depositphotos. На каждом сайте разный порог входа, но среди разнообразия стоков можно выбрать тот, что вас устроит.

Далее все просто: выкладывайте фотографии и получайте отчисления за каждое скачивание снимка.

4. Создавайте интеллектуальный продукт

При определенных талантах и навыках можно создать продукт, который будет приносить прибыль всю оставшуюся жизнь. Напишите книгу, приложение для мобильного телефона или программу, которая понравятся людям. Вам как автору будут положены отчисления за использование вашего интеллектуально труда, главное - не забыть вписать этот пункт в контракт.

5. Оформите кешбэк

Проведение интернет-покупок через специальные кешбэк-сервисы, оформление банковских карт с возвратом процентов от суммы покупок, возможно, и не принесет миллионов. Но вы будете получать деньги за покупки, которые бы и так сделали. Так зачем упускать выгоду?

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