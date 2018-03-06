Взрыв жилого дома в Польше: количество жертв резко возросло [ Редактировать ]
В результате взрыва газа в четырехэтажном доме в Познани (запад Польши), произошедшего 4 марта, погибли пять человек, 21 человек пострадал. Еще двое человек находятся в больнице, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Укринформ.
“Подтверждаю, что мы знаем о пятерых погибших и 21 пострадавшем лице”,- заявил мэр Познани Збигнев Гоффман. Также он добавил, что количество жертв может еще возрасти.
В издании добавили, что вечером 4 марта в Познань прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он посетил пострадавших, находящихся в госпитале.
Напомним, что утром 5 марта, в многоквартирном доме в Познани, произошел взрыв газа.
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