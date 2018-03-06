София Ротару поделилась фото в открытом платье [ Редактировать ]
70-летняя украинская певица София Ротару показала фото с оголенными плечами.
Снимок она опубликовала в Instagram.
Вот и пришла долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны самые прекрасные моменты в жизни! Будьте счастливы! ❤️
Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)
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