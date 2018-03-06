КНДР прекращает ядерные испытания и начинает переговоры с США - СМИ [ Редактировать ]
Глава Северной Кореи согласен прекратить на время ядерные испытания, а также начать переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство АР.
О таком решении КНДР заявили представители Южной Кореи по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.
Также Пхеньян впервые за десять лет согласился провести совместный саммит с Южной Кореей. Сеул ожидает, что саммит будет проходить в демилитаризованной зоне, и главы двух государств лидера откроют горячую линию связи.
Напомним, ранее сообщалось, что в США рассказали о прогрессе ядерной программы КНДР.
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