11-летний цыган женился на своей возлюбленной (фото) [ Редактировать ]
В одном из торговых центров в российском городе Новосибирске состоялась необычная свадьба. 11-летний цыган женился на своей 14-летней возлюбленной.
Фото и комментарии опубликовали в сети очевидцы, передают vesti-ua.net.
"Цыганская свадьба прямо в "Ауре", жениху 11, а невесте 14 лет. Чувствую себя очень старым", – написали они.
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