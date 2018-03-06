В одном из торговых центров в российском городе Новосибирске состоялась необычная свадьба. 11-летний цыган женился на своей 14-летней возлюбленной.

Фото и комментарии опубликовали в сети очевидцы, передают vesti-ua.net.

"Цыганская свадьба прямо в "Ауре", жениху 11, а невесте 14 лет. Чувствую себя очень старым", – написали они.

Читайте также, цыгане Закарпатья удивили роскошной свадьбой.