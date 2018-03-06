Специалисты рассказали, кому лучше отказаться от употребления грибов, несмотря на их полезные свойства. Не советуют чрезмерно увлекаться данным продуктом, относящимся к тяжелой пище, людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно поджелудочной железы. Об этом сообщает "Цікавості".

Грибы относятся к тяжелой пище. В связи с этим, людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно поджелудочной железы, лучше сократить употребление грибов до минимума. Все виды грибов богаты хитином, который не усваивается организмом, также они накапливают токсины, поэтому могут оказаться очень опасными для человека.

Перед употреблением их следует мелко нарезать, особенно ножки, и подвергнуть термической обработке, однако в ходе приготовления в грибах уничтожается большинство полезных веществ.

Специалисты предупреждают, что употреблять неизвестные или вызывающие сомнения виды данного продукта категорически нельзя, поскольку это чревато отравлением, а в отдельных случаях и смертью.

Напомним, что ученые назвали неожиданную опасность кофе.