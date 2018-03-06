Киев останется без горячей воды [ Редактировать ]
ПАТ "Киевгаз" заявляет, что киевляне останутся без горячей воды из-за долгов ПАТ "Киевэнерго".
"Задолженность, что сейчас превышает 200 000 000 гривен, создает значительные риски для газораспределительной компании, что делает невозможным дальнейшее сотрудничество в условиях систематической неуплаты и дальнейшего накопления долга", - сообщает пресс-служба "Киевгаз" в Фейсбуке.
Кроме того, "Киевгаз" обвиняет "Киевэнерго" в то, что последний "не рассчитывается с собственными поставщиками".
"Из-за имеющейся задолженности "Киевэнерго" вновь оставит столицу без горячей воды", - заявляет "Киевгаз".
Тем временем, в Донецкой области населенные пункты остались без воды.
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