ПАТ "Киевгаз" заявляет, что киевляне останутся без горячей воды из-за долгов ПАТ "Киевэнерго".

"Задолженность, что сейчас превышает 200 000 000 гривен, создает значительные риски для газораспределительной компании, что делает невозможным дальнейшее сотрудничество в условиях систематической неуплаты и дальнейшего накопления долга", - сообщает пресс-служба "Киевгаз" в Фейсбуке.

Кроме того, "Киевгаз" обвиняет "Киевэнерго" в то, что последний "не рассчитывается с собственными поставщиками".

"Из-за имеющейся задолженности "Киевэнерго" вновь оставит столицу без горячей воды", - заявляет "Киевгаз".

Тем временем, в Донецкой области населенные пункты остались без воды.