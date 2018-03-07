У США лишь возникли вопросы по поводу нового закона

Напряжение между Вашингтоном и Варшавой. Польские СМИ сообщили, что США запретили двухсторонние встречи с представителями Польши в Белом доме. Ссылаются на дипломатическую ноту посольству страны в Вашингтоне.

Все якобы из-за спорного закона об Институте национальной памяти - требуют внести в него изменения. Официальная Варшава - наличие такого ультиматума отрицает. Мол, несколько дней назад в американской столице принимали польского замминистра иностранных дел. А у США лишь возникли вопросы по поводу нового закона.