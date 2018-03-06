Минзрав снова отстранил Екатерину Амосову с должности ректора Медунивесритета имени Богомольца. Ранее такое же решения приостановил административный суд столицы. Речь идет о скандале между Минзравом и вузом - по вопросу проведения для студентов специализированного экзамена "Крок. Стоматология".

Екатерина Амосова считает, что со стороны министерства идет "сведение счетов". Она отказывалась платить полтора миллиона гривен центру тестирования при Минздраве - за этот экзамен.